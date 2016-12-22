會議現場

紅網張家界分站12月22日訊(分站記者 范漫)12月22日上午，湖南省張家界市第五次區縣關工委主任暨「五老」工作現場經驗交流會召開。市委副書記、市關工委主任劉革安，市關工委常務副主任、市政協原主席、紅網張家界站高級顧問楊流芳，市委常委、市委組織部部長、市關工委副主任艾可知，市關工委副主任、市人大常委會原副主任王雲電，市關工委副主任、市政協原副主席蘭定瑜，市關工委副主任、市中級人民法院原院長劉春廷出席會議。

會上，楊流芳傳達全省第十六次市州關工委主任會議精神，武陵源區軍地坪街道作典型發言。

劉革安指出，老幹部、老戰士、老專家、老教師、老模範等廣大離退休人員在長期革命戰爭和社會主義現代化建設中形成了堅定的政治信念、豐富的智慧經驗、崇高的精神風範、優良的傳統作風，是黨和國家的寶貴財富，是經濟建設、政治建設、文化建設和社會建設的重要力量。各級黨委、政府和各部門、各單位要從培育社會主義事業合格接班人和實現全市「旅遊勝地夢、全面小康夢」的戰略高度充分認識「五老」在青少年思想道德建設、促進青少年健康成長成才中重要地位，進一步重視、支持、關心下一代工作。各級關工委要充分發揮「五老」作用，組織「五老」參與青少年思想道德教育、青少年法治教育和凈化社會文化環境，動員「五老」關愛幫扶廣大青少年特別是青少年中的弱勢群體，為青少年健康成長增添正能量。各級各部門和各級群團組織要整合資源力量，構建「大關工」格局。各級宣傳部門和新聞媒體要營造重視支持關心下一代工作的社會氛圍，大力弘揚「五老」精神，對「五老」先進典型要組織力量宣傳報導，為加快實施「提質張家界打造升級版」戰略、早日實現「旅遊勝地夢全面小康夢」目標貢獻更大力量。

會前，與會人員還參觀了武陵源區軍地坪街道黃龍路社區、吳家峪社區和畫卷路社區關工委工作現場。