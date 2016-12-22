永州市零陵區召開區委深化改革工作領導小組會議北京新浪網 (2016-12-22 18:01)
會議現場
湖南省永州市零陵區委書記唐燁主持會議並講話
紅網零陵區分站訊12月22日訊（分站記者 鄧鈺凡）湖南省永州市零陵區召開區委深化改革工作領導小組會議，區委書記唐燁主持會議並講話，區領導吳恢才、盤志元、李祥軍、唐建明、龍軍、蔣映群、彭江輝、蔣誠、唐會國參加會議。
會上，彭江輝做了零陵區委改革辦工作情況彙報。近段時間以來，區委改革辦認真貫徹落實區委常委會精神，克服各種困難，探索建立了「深改組、改革辦、專項小組、責任單位四級工作管理體系」，理順了深改工作運行機制，完善了工作體系，督促督辦各專項小組建立完善了操作性強的工作模式，搭建了固定的深改信息交流宣傳平台，特色亮點更加突出，積極向上級改革辦彙報銜接工作，對上關係更加融洽。
唐燁就當前的改革工作指出，要深化認識，堅定信心和決心，努力發揮黨建引領核心作用，發揮改革的動力作用，發揮互聯網的倍增作用；要突出重點，推動關鍵領域改革取得突破。重點領域、重點環節、重要事項改革，深改辦不僅僅要列分解清單，告訴各單位需要做什麼，更應列負面清單和問題清單，找差距，補短板；要抓住關鍵，確保今年各項改革工作完美收官，一方面，迎接市考核必須爭先爭優，另一方面，區里對鄉鎮街道和區直單位的考核要過硬過細；要超前謀划，科學安排好2017年改革工作，改出特色，改出經驗，改出我們的發展成果。
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