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紅網新田縣分站12月22日（分站記者 湯程安）12月21日，湖南省婦幼保健院副院長杜非率專家組對新田縣創建兒童保健服務合格縣進行評估驗收。

近年來，新田縣全面推進兒童保健服務規範化建設，不斷完善軟硬體建設，強化人員培訓，優化服務流程，取得較好的成績。2016年5歲以下兒童死亡率控制在3.49%，同期下降了4個千分點；0至6歲兒童健康管理率為89.81%，3歲以下兒童系統管理率92.2%，兒童保健手冊使用率100%，0至6歲兒童健康管理建檔率為95.35%，新生兒訪視率為97.32%，兒童血紅蛋白檢測率為4.99%，新生兒疾病篩查和新生兒聽力篩查全縣率分別為95.55%、107.7%。

考核組一行先後到大坪塘鎮衛生院、梘頭鎮中心衛生院、縣婦幼保健院等地，通過查資料、隨機抽考等方式對兒童常見疾病防治、兒童早期發展促進、高危兒保健等方面進行了全面的考核和綜合評估。

通過實地檢查和聽取彙報，考核組對新田縣在兒童保健服務工作所取得的成績表示肯定。認為新田縣委、縣政府高度重視，基礎工作紮實，設備設施配置到位，各項兒童保健指標完成良好，健康教育工作成效突出。希望新田進一步加強情景化教學培訓，進一步規範管理流程，提高隊伍業務能力，提升醫療保健機構服務水平，為全縣婦女兒童提供更優質的服務。

縣領導易先平、賀安祥、劉大兵、何三明，市、縣衛計委等相關單位負責人陪同驗收或參加彙報會。