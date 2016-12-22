寧遠縣兩家農村公益電影固定放映點正式落戶鄉村北京新浪網 (2016-12-22 18:01)
紅網寧遠縣分站12月22日訊（通訊員 陳維新 黃小寧 徐艷）12月22日，筆者從湖南省寧遠縣電影公司了解到，為切實推進「電影惠民」工程，努力豐富農村文化生活，加快寧遠縣公共文化服務體系建設，構建「中心地區固定放映為主，邊遠地區流動放映為輔」的現代農村公益放映服務網路，寧遠縣文體廣新局、寧遠縣電影公司在寧遠縣禾亭鎮王朝印村和九嶷山瑤族鄉太平村進行農村公益電影固定放映點創建試點工作。目前，固定放映點已正式啟用。
今年來，寧遠縣文體廣新局和寧遠縣電影公司以開展「兩學一做」為契機，依託各鄉鎮村級文化活動場所，積極創建農村公益電影固定放映點，採取村委會提供室內場地並適當改造，文化部門配置銀幕、座椅、窗帘、風扇等設施，寧遠縣電影公司進行設備調試安裝的模式，把農村公益電影放映由室外轉入室內，有效解決了天氣對放映工作的影響，極大改善了農村群眾觀影條件和環境，讓廣大人民群眾能看上電影，看好電影。目前，兩村的活動場所進行了全面升級改造，室內地板、天花板、四周牆壁裝修一新，新座椅、宣傳欄、窗帘、風扇、銀幕和牌匾等按要求安裝到位。
農村數字電影固定放映點建設是寧遠縣「十三五」文化惠民工程之一，將實現農村電影放映逐步從戶外向室內、流動向固定、不定期向定期發展，切實改善農民群眾觀影條件，提高觀影質量，推動農村文化惠民工程。目前，寧遠縣已完成2個鄉鎮、2個農村固定電影放映點建設，明年農村固定放映點還將擴大鄉鎮及村點範圍。
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