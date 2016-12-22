長沙市雨花區委常委會專題研究部署安全生產工作北京新浪網 (2016-12-22 18:01)
紅網雨花區分站12月22日訊（分站記者 楊洋）近日，湖南省長沙市雨花區委書記張敏主持召開區委常委會，就安全生產工作進行專題研究。會議傳達了市委常委、市委政法委書記鍾鋼，市委常委、副市長張迎春對安全生產工作的部署，並專門聽取了區安委辦的工作彙報，強調要切實抓好歲末年初和市「兩會」期間安全生產工作。
張敏強調，要強化意識，思想上高度重視，主動擔當，積極作為，堅守住安全生產的底線和紅線；要落實責任，真正責任上肩，按照「黨政同責，一崗雙責，齊抓共管」「三個必須」原則，常態化巡查排查，精準防控，確保隱患整改到位；要講究方法，強化法制思維，依法依規處理問題，從根本上解決問題。同時，要強化監管，安排部署好元旦、春節、兩會期間工作，確保不發生安全生產事故。
區委副書記、區長劉素月就下階段安全生產工作提出要求：要提升能力建設，在加強安全生產意識的同時，還要加強安全生產檢查監管能力建設；責任關口前移，改變出事才扣分、追責的現狀，要將隱患排查整改挺在前面，不定期組織督查，對日常安全工作未落實的進行通報；強化責任意識，各街鎮牢記「屬地管理」原則，各部門堅決落實「三個必須」，全面履行安全生產職責。
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