會議現場

湖南省新化縣委常委、常務副縣長王文紅講話

新化農村商業銀行董事長李謨放彙報工作

紅網新化縣分站12月22日訊（分站記者 鄒暢寧）12月21日，湖南省新化縣委常委、常務副縣長王文紅主持召開新化農村商業銀行發展專題會議，要求各級各部門傾力幫扶農商行做大、做強、做優。縣人大常委會副主任張陸林、縣政協副主席李旭偉以及縣財政、國稅、地稅、國土、發改、交通、審計、住建、教育、城建投、農商行等部門負責同志參加會議。

會上，縣農村商業銀行董事長李謨放彙報了該行的工作和基本情況。新化農村商業銀行在縣政府的主導和支持下，由原來的新化縣農村信用合作聯社改制設立的股份制縣域法人銀行機構，於2016年6月30日掛牌成立。至今年11月末，新化農商銀行各項存款餘額105億元，各項貸款餘額55.6億元，扶貧貸款餘額2.1億元，不良貸款餘額1.96億元，總收入5.76億元，經營利潤1.97億元，總體水平在全市5家行社中排名第一位。目前，存款結構差、財政性存款少、貸款營銷壓力大、到期貸款收回壓力大、貸款抵押產權登記過戶中客戶意見大等因素制約著農商行的發展。下階段，該行將大力組織存款，充分調動社會股東參與業務發展的積極性，做小、做散、做優貸款營銷，常態化依法清收不良貸款，大抓多渠道創收，從嚴治黨治行。

與會人員圍繞新化農村商業銀行的發展紛紛建言獻策，發表了自己的意見和建議。各部門一致表示將大力支持和服務農商行，優化與農商行的合作，協調推動電力電網、高速鐵路、高速公路、教育化債、醫藥化債、城市基礎設施等重大項目與農商行的合作。對農商行辦理的貸款抵押登記、產權評估、過戶、發證，國土、房管等部門將敞開「綠色通道」，提高辦結速度。

王文紅在講話中充分肯定了新化農村商業銀行近年來的工作，他指出，縣域經濟的發展離不開金融機構的支持，農商行在改制后，整體起色巨大，對經濟發展的貢獻突出，在領導班子的努力下，全行業務發展較快，來勢較好，各項工作取得了較好的成績。

王文紅要求，農商行要進一步推進清理不良貸款，繼續加強黨組織的建設，加大「服務三農」支持力度；要充分發揮優勢，科學布局建設網點，盤活資金，提高服務質量，統籌協調，優化政策；各級各部門要加大支持和幫扶力度，讓農商行做大、做強、做優；農商行要繼續改革優化，理順資源配置，為新化經濟社會的發展做出顯著貢獻。