湖南大學教授袁滌非到張家界進行專題講座北京新浪網 (2016-12-22 18:01)
湖南大學教授袁滌非所作《用禮儀打造魅力形象》專題講座。
紅網張家界分站12月22日訊(分站記者 廖秋萍)禮儀是素養，也是形象。12月22日上午，在湖南省張家界市公共資源交易中心交易區，該中心、市婦聯、市教育局以及媒體相關領導幹部、工作人員共同聆聽了一場特別的「課」——湖南大學教授袁滌非所作《用禮儀打造魅力形象》專題講座。
「禮儀，關乎生活的方方面面。個人形象，是一張無聲的名片……」講座現場，袁滌非結合其多年對「公務禮儀」方面的所思、所悟，圍繞公務禮儀的內涵、特徵和作用，從著裝、言談、舉止、氣質、修養等方面著手進行了深入淺出的講解。語言生動風趣，形式活潑多樣，不時贏得與會人員現場陣陣掌聲。
大家在聽完講座后紛紛表示，講座具有很強的指導性、操作性和現實意義，讓自己對禮儀有了進一步理解，有利於提升職業素質和素養，很受用。
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