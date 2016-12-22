NCAA杜克大學後衛Grayson Allen在22日出戰伊隆大學（Elon University）時疑似惡意出腳傷人，當下忿忿不平的他在沉澱過後終於道歉。

事件發生在上半場最後4分鐘，Allen在一次防守被對方晃過後，竟然用右腳將對手勾倒，差點引爆雙方衝突，被吹技術犯規後他還在板凳席上暴怒亂吼，脫序行為全被拍了下來。

賽後，Allen在休息室受訪時冷靜許多，他有些哽咽地說，「我真的做了一個很糟糕的舉動，我得向他道歉，對裁判道歉，也對球隊道歉，這是很自私的行為，我不覺得這有什麼好得意的。」

Allen的進攻火力出色，但球風也是出名的「髒」，上季他就曾有過兩次爭議舉動，包括對佛羅里達州大，一度逼得傳奇教頭「K教練」Mike Krzyzewski出面替他道歉緩頰。