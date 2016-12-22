日職／大谷搖身一變 成為深田恭子師弟NOWnews今日新聞 (2016-12-22 18:31)
火腿隊投打二刀流小將大谷翔平今天正式宣布加入堀製作株式會社，這也是藝人深田恭子、石原聰美、妻夫木聰等大牌藝人都參加的演藝經紀公司，而這也代表大谷未來很有機會持續在電視或其他演藝工作上有更多表現。
大谷參加的演藝經紀公司，除了前輩西武隊菊池雄星等許多運動員都加入外，足球日本隊浦和槙野等人也都是此演藝公司一員。
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