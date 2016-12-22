▲胡歌做伏地挺身，又該迷死不少女性同胞了。（影片截圖，2016.12.22 ）

以《琅琊榜》紅遍亞洲的胡歌，特別演出懸疑驚悚電影《那年夏天，你去了哪裏》，他為了打造神祕殺手的恐怖狠勁，有大半時間都遮住容貌，讓他都打趣說：「只要有露臉演出的場面，都讓我印象深刻。」

胡歌表示，接演這部電影有2個原因，「第一個是我很少演出這麼反派的角色，之前演的角色大多很正面，第二個原因是我第一次看到劇本時，這個故事給了我很大的想像空間，這個殺手絕對是讓人恨得咬牙切齒的壞人，但他的很多動機都是有原因的，從某個角度來說，他同樣也是個受害者。」

▲▼胡歌難得演反派角色。（圖／華映，2016.12.22）

而為了強調角色不停殺人的恐怖氣氛，胡歌在片中一半時間，不是戴著棒球帽就是穿著擋臉的帽T，完全遮掩了帥氣面貌，不過只要一旦露臉，胡歌表現便非常搶眼。

像是有一場穿著白色T恤，微微秀出二頭肌，大做伏地挺身的畫面，滿臉汗水的他，再配上強勁搖滾樂，危險又性感，讓粉絲直呼難忘。

《那年夏天，你去了哪裏》花絮篇-胡歌～～

https://www.youtube.com/watch?v=oqlDGgaxIK0&feature=youtu.be