影／胡歌帥氣做伏地挺身 難得秀二頭肌NOWnews今日新聞 (2016-12-22 18:46)
以《琅琊榜》紅遍亞洲的胡歌，特別演出懸疑驚悚電影《那年夏天，你去了哪裏》，他為了打造神祕殺手的恐怖狠勁，有大半時間都遮住容貌，讓他都打趣說：「只要有露臉演出的場面，都讓我印象深刻。」
胡歌表示，接演這部電影有2個原因，「第一個是我很少演出這麼反派的角色，之前演的角色大多很正面，第二個原因是我第一次看到劇本時，這個故事給了我很大的想像空間，這個殺手絕對是讓人恨得咬牙切齒的壞人，但他的很多動機都是有原因的，從某個角度來說，他同樣也是個受害者。」
而為了強調角色不停殺人的恐怖氣氛，胡歌在片中一半時間，不是戴著棒球帽就是穿著擋臉的帽T，完全遮掩了帥氣面貌，不過只要一旦露臉，胡歌表現便非常搶眼。
像是有一場穿著白色T恤，微微秀出二頭肌，大做伏地挺身的畫面，滿臉汗水的他，再配上強勁搖滾樂，危險又性感，讓粉絲直呼難忘。
《那年夏天，你去了哪裏》花絮篇-胡歌～～
https://www.youtube.com/watch?v=oqlDGgaxIK0&feature=youtu.be
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