在諸羅山盃8強戰，運三球場上演一場「日本內戰」，最後比賽結果是由日本福島以1：0驚險擊敗日本仙台，闖進四強。不過雖然大家都看得心驚膽戰，但是福島總教練門馬一弘表示自己並不擔心，因為一切都照著球隊的風格在走。

「一點都不緊張，這就是福島的風格！」在以1分之差險勝仙台後，門馬一弘如此表示。在預賽曾經以4：3逆轉擊敗新竹縣上館國小的他們，在本屆盃賽已經打了多場勢均力敵的慘烈大戰，包括16強對JBS選拔也僅贏2分，可說是越到緊要關頭越來勁的「大心臟」型球隊。

門馬認為自己球隊不太擅長打擊，所以球員們都很珍惜每次上壘的機會，利用戰術執行來獲得分數，再靠著堅強的投手和守備來擊敗對手，這是他們一貫贏球的方式。

另外他也誇獎昨天和今天早場連續先發的前田陸以及本場先發吉田明永，這2個「左右護法」的好狀態，是球隊能一路殺進四強、劍指冠軍的最重要助力。