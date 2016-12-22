克里夫蘭騎士最近化身聖誕老人，22日主場出戰密爾瓦基公鹿時再送出一枚冠軍戒，這次受獎者是「小戴」Matthew Dellavedova。

Dellavedova生涯前3季都效力騎士，是前兩年總冠軍賽對決金州勇士時重要的後場防守球員，上季平均7.5分、4.4助攻，助隊奪下隊史首冠，打出身價後也以4年3800萬美元琵琶別抱，轉戰公鹿。

今天賽前，Dellavedova接受前東家騎士表揚，準備領取他的冠軍戒，但在還沒戴上時就被騎士全隊撲倒慶祝，場面歡樂。

日前騎士出戰洛杉磯湖人時，也頒給已經披上紫金戰袍的中鋒Timofey Mozgov冠軍戒，當時他也被前隊友們「洗頭」。

這場比賽，騎士最終113：102擊退公鹿，Dellavedova先發出賽25分鐘，只得到2分、3助攻。