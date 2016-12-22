「長照2.0」即將上路，政府將投入各項資源擴大長照服務，台灣社會服務總盟特別檢視目前各縣市執行長照情形，歸納出照管專員人力不足、服務設施不夠、部份服務使用率偏低、縣市服務差距大等問題，呼籲政府應設法改善，打造更符合使用者需求的長照服務。

台灣社會福利總盟分析各縣市現行長照服務執行情形，在負責評估受照顧者的照管專員人力方面，社福盟表示，依政府原來規劃，每200名失能人口設1名照管專員，但實際任職人數跟標準有落差，人口愈多縣市缺口愈大，全國平均每名照專要服務591名個案，新北市和宜蘭縣每名照專的個案量甚至破千，工作負擔重、待遇不佳，導致照專離職率高的惡性循環。社福盟秘書長孫一信：『(原音)目前各縣市每個人的負擔其實都是爆量的，全國的平均值是每個照管專員的負擔是591人，這是一個比我們政策預期高3倍的負擔，所以對照管專員來講是相當的血汗，照管專員的負擔如果沒有辦法下降，會嚴重影響到他來評估個案需求的服務品質，所以當負擔太重，離職率自然會變高，這是一個惡性循環，離職率變高，他的專業就無法累積。』

社福盟也發現，部份縣市照管中心服務據點不足，日照中心設施不夠，且分布不均，離「一鄉鎮一日照」的目標相距甚遠；另外，日照、喘息、居家服務等部分服務的使用率偏低，顯示服務供給與需求掌握不夠精確，且各縣市服務量能也存在巨大差距。

社福盟指出，長照2.0即將上路，政府將投入各項資源擴大長照服務，但若未能改善長照1.0所遺留的問題，長照2.0在推動上仍將面臨困境，建議政府應設法提升照管專員待遇，穩定照管專業人事，並促進各類長期照顧服務據點均質分布，同時對長照資源與需求應進行精確的調查統計，讓服務建立在合理基礎上，以打造更符合使用者需求的長照服務，保障長者的生活權益。