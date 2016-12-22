俄羅斯今天(22日)為日前在安卡拉遭人刺殺的俄國大使卡羅夫(Andrei Karlov)，舉行一場極其莊嚴肅穆的告別式。

資深外交官卡羅夫19日在安卡拉一場攝影展開幕式中，遭土耳其休假員警艾丁塔斯(Mevlut Mert Altintas)朝背後開9槍身亡。他的遺體於20日晚間返抵莫斯科(Moscow)。

俄國外交官與卡羅夫的家屬成員今天齊聚俄國外交部大樓，向卡羅夫做最後告別。

根據俄國電視台畫面，卡羅夫的遺體放在外交部大廳的一個開放式棺木內，兩側有穿著整齊制服的侍衛在旁，包括俄國總理梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)和外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)等政府首長都向卡羅夫獻花致敬。

拉夫羅夫說，卡羅夫在外交工作的前線遭人謀殺，是「卑鄙的恐怖行為」受害者。

俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)隨後也向卡羅夫致意，並短暫坐在棺木旁，向卡羅夫的遺孀表達慰問。

卡羅夫是前蘇聯時期訓練的職業外交官，1990年代到2000年代曾出使北韓和南韓，2013年起出任駐土耳其大使。

卡羅夫的名字將被刻在俄國外交部的一面粉紅色大理石牆上，與俄國多位傑出外交官員一起受後人崇敬。

在外交部的告別式結束後，卡羅夫的遺體將運往莫斯科救世主大教堂(Christ the Saviour Cathedral)，由俄國東正教大主教主持他的葬禮。