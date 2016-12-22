（中央社記者呂欣憓台北2016年12月22日電）聖多美普林西比和台灣斷交，前副總統呂秀蓮今天說，外交逆流已經啟動，大家最好做好準備；她認為九二共識該走入歷史，建議總統蔡英文主動要求北京一起來創造2017民共新共識。



呂秀蓮今天出席台灣北社舉辦的「民主台灣人有話說」記者會，會前受訪時做上述表示。



媒體詢問呂秀蓮，斷交是否和蔡總統日前與美國總統當選人川普通話有關？呂秀蓮說，2015年1月中國國家安全委員會過通過對台工作意見建議就提到，必要的時候會文攻武嚇，且把台灣邦交國斷交列為要統一台灣的策略，所以這跟蔡川通話有無必然的關係，她覺得不重要。



呂秀蓮認為，重要的是，大家要有警覺且要做準備，因應可能的外交逆流，用一些比較新的的創新思維，重新建構台灣的外交策略。



呂秀蓮呼籲全民無分藍綠，不要在斷交時候興災樂禍，大家要知道沒有幾個邦交國可以再斷了，每一個邦交國經營起來都非常辛苦，但也都有相當長的友誼，還是要盡量盡力。



呂秀蓮也希望能夠擴展更大的外交空間，不限於邦交國，大家有出國時，一起要求全世界和台灣做朋友，必須要有全新的戰略；不得已斷交的國家，也不要強化是金錢外交，因為是對岸給的籌碼，所以這些國家才藉故獅子開大口。



呂秀蓮覺得重點是中國的確有全面性要對付台灣、要處理台灣問題，所以不分藍綠，大家這時候不要再內亂了，真的要團結起來，要用全新的思維來因應所有可能的挑戰和危機。



至於新的策略為何？呂秀蓮說，台灣國際處境的根源，和北京有必然的關係，所以她一方面肯定總統蔡英文堅持拒絕九二共識的勇氣跟決心，不過也建議蔡總統延攬各界賢達一起用創意來思考，主動要求北京和台灣一起來創造2017民共新共識，九二共識必須走入歷史，大家可以迎向未來，提出一個合理可行的新共識。



她說，拒絕九二共識是要獲得全民支持，因為那是過去歷史，沒有道理要2300萬人去接受1992年以前的東西，明年2017年，台灣絕對有能力、有智慧形成一個新的共識，也請北京來跟台灣協商。



至於北京還會再出手嗎？呂秀蓮說，大家要做最壞的準備，外交逆流已經開始啟動，北京的國防也在啟動當中，大家最好做好準備、以不變應萬變。