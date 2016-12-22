禁止恐怖活動 港府擬修改法令中央社 (2016-12-22 18:16)
（中央社記者張謙香港2016年12月22日電）香港政府建議修改「聯合國（反恐怖主義措施）條例」，禁止以恐怖主義為目的離開香港或進入另一個國家。
港府同時希望藉著修法來禁止以任何方法直接或間接為恐怖主義提供和籌集財產。
商業電台今天報導，香港保安局向立法會提交相關文件指出，此舉是因應聯合國安理會決議中的強制要求。
保安局方面表示，香港是打擊清洗黑錢財務行動特別組織的成員，因此按照組織建議，把恐怖活動集資行為刑事化。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
uv 窗簾．LEC 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾鉤．吊帶 窗簾．窗簾環．汽車窗簾．DIY 窗簾．燈飾 窗簾．車用窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 伸縮桿．木窗簾桿．窗簾 捲簾．Cisco 窗簾．窗簾掛鉤．窗簾式．雙層窗簾．窗簾桿．迷你窗簾．窗簾扣．3m 窗簾．窗簾綁帶．窗簾軌．伸縮窗簾．窗簾捲簾．素色 窗簾．窗簾 鉤針．LITA 窗簾．紗窗簾
- 【TODS】金LOGO鐵牌簡約L型拉鍊長夾(桃)
- ASUS華碩 K31CD【獨顯無雙】i5-6400 8G 1TB GT720 2GB獨顯
- Cooler Master MASTERBOX 5 白色特仕版
- Targus Explorer 15.6 吋都市探索家背包(太空灰)
- 【GUCCI】經典綠紅綠織帶荔枝紋牛皮多卡短夾(咖啡231845-21
- Easy Spirit--輕盈樂活休閒鞋-個性銀黑
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨黃翡巧雕翠項鍊-長生不老(G2-954
- 【MIDO】Baroncelli 永恆優雅機械女錶-黑(M0222071605100)
- 【端羽堂-翁記】紫羅蘭福瓜掛件
- ASSARI-房間組三件(床頭+後掀+3M三線獨立筒)雙人5尺
台學者：聖國「斷交」只是開始 梵蒂岡危險性相當高【北京新浪網】
持續多日霧霾今起消散 一度覆蓋近1/5國土【北京新浪網】
王凱《放棄我抓緊我》造型衣品出眾 360度總裁片場當秀場【北京新浪網】
EXO兩星入選年度放心男星榜 黃子韜吳亦凡落選【北京新浪網】
張藝謀怎麼能和李安比呢？別用大師標準要求他【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》