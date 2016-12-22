（中央社記者王鴻國新北市22日電）新北市勞工局今天表示，媒體報導總公司登記於五股區的寢具業者法蝶公司，因財務問題將於12月底結束營業。勞工局下午派員前往稽查，但公司鐵門拉下，無人回應。



勞工局表示，下午派員前往法蝶公司稽查，現場公司大門深鎖無人應答，經撥打公司及負責人電話，也無人回應，勞工局於現場張貼受檢提示單，要求公司儘速到局說明。1051222