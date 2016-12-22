嘉義楊貴媚任愛心大使 關懷獨居老人中央社 (2016-12-22 18:21)
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）電影「西城童話」團隊支持中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷，女主角楊貴媚不僅擔任愛心大使，今天與男主角李李仁等人南下嘉義關懷獨居老人，籲助弱勢家庭溫暖過年。
楊貴媚擔任天主教中華聖母基金會「暖個好冬」愛心大使，積極向友人及企業募集物資及圍爐經費，「西城童話」導演葉天倫、男主角李李仁也深受感動，主動加入關懷行動。
楊貴媚、李李仁與葉天倫下午一起南下嘉義縣，由中華聖母基金會執行長黎世宏陪同，先前往關懷患有巴金森氏症的阿明伯。
楊貴媚等人帶來肉鬆、營養品等生活物資，幫老舊的床擦拭整理，再鋪上全新床墊、厚棉被與枕頭，接著李李仁與楊貴媚特別下廚煮了一道蕃茄炒蛋，讓阿明伯熱騰騰品嚐享用，而阿明伯用微笑感謝大家關心。
「西城童話」團隊接連前往探視住在朴子及東石的獨居長者，為孤單生活的老人家帶來溫暖。
中華聖母基金會表示，「暖個好冬」關懷活動將動員超過200位社工及服務員，於明年1月14日舉辦圍爐，當天並陪同獨居老人等關懷戶採買家用品，民眾捐款新台幣1000元可幫助1位獨老圍爐及採買年貨，捐款5000元認購1桌圍爐餐費。1051222
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