日職／中日吉祥物多阿拉 明年年薪降為600公克麵包NOWnews今日新聞 (2016-12-22 18:04)
中日龍隊吉祥物DOALA(多阿拉)今天跟球團進行簽約，他本季年薪750克麵包，明年將降為600公克麵包，降20%。
明年他也將球團約定希望達成跟粉絲握手數的金氏世界紀錄，目標是他的背號「199.4萬次」。
DOALA是中日龍隊看版吉祥物明星，也很受球迷歡迎，因此也獲得不少關注。
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