中日龍隊吉祥物DOALA(多阿拉)今天跟球團進行簽約，他本季年薪750克麵包，明年將降為600公克麵包，降20%。

明年他也將球團約定希望達成跟粉絲握手數的金氏世界紀錄，目標是他的背號「199.4萬次」。

DOALA是中日龍隊看版吉祥物明星，也很受球迷歡迎，因此也獲得不少關注。