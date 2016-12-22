西班牙國王盃／拉傑蒂奇：圖蘭預測了帽子戲法NOWnews今日新聞 (2016-12-22 18:19)
土耳其國家隊長Arda Turan在今日一場西班牙國王盃32強戰中演出了「帽子戲法」幫助巴塞隆納7：0大勝對手晉級，隊友Ivan Rakitić賽後透露Turan在場上向他神奇預言將進第3個球。
Turan在55分鐘時頭槌破網、86分鐘門前補射打進單場第2球，距離「帽子戲法」僅差1球，而他在3分鐘後順利用一球漂亮弧線球破網取得本季第2次「帽子戲法」。
「那時候我在開角球，他向我大喊：「兄弟，快把球給我，我要得到我的帽子戲法！」，結果不到10秒，他真的進球了..。」Rakitić受訪時說。
Turan本季的第一次「帽子戲法」是在本月初歐冠聯小組賽最終戰，單場3進球1助攻創造全場所有入球幫助巴薩主場4：0大勝德甲勁旅門興格拉德巴赫，算上此役就是單月二度戴帽，對於出賽不固定的球員來說更是難能可貴。
本季Turan在有限的上場時間內交出高效表現，各項賽事僅出賽19場就交出11進球6助攻，比他在馬德里競技擔任主力時期最好的整季數據46場9進球6助攻還要更好，對於自己在巴薩的定位越來越適應。
Turan的精采表現：
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