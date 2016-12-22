新潟 JBC-TW代表隊今天在諸羅山盃八強戰中，以3：0擊敗同樣來自日本的IBA東西隊，順利晉級最終四強。而這場比賽的頭號英雄，當然就是完封對手、同時又敲出勝利打點的田中晴也，他賽後豪邁表示，希望自己之後的打擊能跟偶像鈴木一朗一樣強，而投球則能效法旅美名投「達爾」達比修有。

「能跟大家一起贏下這場比賽真是太好了！」賽後田中開心的說，其實自己很緊張，直到1局自己幫自己打回分數後，心情才放鬆了一點。這一場比賽他們贏得並不輕鬆，靠著首局田中的1分打點安打突破僵局以及之後四棒的關鍵三壘打拉開比數，加上先發完封的表現，才驚險戰勝對手。

偶像是鈴木一朗的他期許自己能跟一朗一樣，在關鍵時刻擊出關鍵一擊，另外投球方面則希望以達比修有作為學習目標，成為一名獨當一面的大投手。

「接下來不管對上誰都全力以赴！」當被問到明天比賽是否會上去投球時，田中表明自己已經做好準備，如球隊需要就會拚盡全力。