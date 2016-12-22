▲蔡依林（右）、錦榮6年情斷。（圖／翻攝自蔡依林臉書，2016.12.22）

天后蔡依林（Jolin）和錦榮6年情變，命理師江柏樂在11月卜算出兩人感情會出問題，預言他們將是影劇圈下一對分手情侶。當時錦榮還動怒，回嗆命理師每年都看衰，「他們每年都這樣講，結果呢？好像也沒人說他們不準！」今爆出其實兩人在江柏樂卜算時就情變，於11月和平分手。

錦榮2010年為幫蔡依林拍攝《玩愛之徒》MV擦出愛火，但兩人的身分差距懸殊，當時蔡依林已貴為天后，錦榮只是演藝事業剛起步的男模，雙方年收入最高相差331倍，錦榮因此被冠上「后的男人」封號，即使因演出電影《小時代》知名度大增，但仍無法突破蔡依林的天字級地位，雙方戀情飽受壓力。

▲蔡依林（右）、錦榮6年情斷。（圖／翻攝自蔡依林臉書，2016.12.22）

錦榮先前受訪，對婚姻的看法相當嚴肅、強硬，提出三個基本要求：婚戒不離手、妻冠夫姓、財產共有，然而蔡依林卻是不婚主義者，認為結婚不一定就會幸福，把事業擺在愛情之上，雙方歧見頗大，價值觀的差異以及個性不合，加上聚少離多都成為分手原因。對於分手消息，錦榮目前在國外工作，經紀人表示：「雙方於溝通後和平分手，現在還是好朋友。」表示不清楚雙方真正分手的時間點。