蔡依林6年情斷 錦榮回應了NOWnews今日新聞 (2016-12-22 18:21)
天后蔡依林（Jolin）和錦榮6年情變，命理師江柏樂在11月卜算出兩人感情會出問題，預言他們將是影劇圈下一對分手情侶。當時錦榮還動怒，回嗆命理師每年都看衰，「他們每年都這樣講，結果呢？好像也沒人說他們不準！」今爆出其實兩人在江柏樂卜算時就情變，於11月和平分手。
錦榮2010年為幫蔡依林拍攝《玩愛之徒》MV擦出愛火，但兩人的身分差距懸殊，當時蔡依林已貴為天后，錦榮只是演藝事業剛起步的男模，雙方年收入最高相差331倍，錦榮因此被冠上「后的男人」封號，即使因演出電影《小時代》知名度大增，但仍無法突破蔡依林的天字級地位，雙方戀情飽受壓力。
錦榮先前受訪，對婚姻的看法相當嚴肅、強硬，提出三個基本要求：婚戒不離手、妻冠夫姓、財產共有，然而蔡依林卻是不婚主義者，認為結婚不一定就會幸福，把事業擺在愛情之上，雙方歧見頗大，價值觀的差異以及個性不合，加上聚少離多都成為分手原因。對於分手消息，錦榮目前在國外工作，經紀人表示：「雙方於溝通後和平分手，現在還是好朋友。」表示不清楚雙方真正分手的時間點。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
潘迎紫71歲長相太逆天 網友跪求保養秘訣【NOWnews今日新聞】
弟弟遭歹徒打傷 江蕙也在場被挾持【中央社】
史上最純情「床戲」 女模讚田亞霍「好強」【NOWnews今日新聞】
傅達仁3個月沒吃飯 求尊嚴安樂死意志堅【NOWnews今日新聞】
方馨幸福再婚 女兒心碎「看報才知道」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
這樣吃最排毒─日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力 毒、水腫毒，讓身體煥然一新！
「總覺得狀況不太好」、「整個身體很沉重」、「好像累積了很多毒素」 當你隱隱約約有這些...《詳全文》