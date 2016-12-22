智崴資訊科技子公司 進駐高雄軟體園區大成報 (2016-12-22 16:09)
加工處表示，國內最大體感模擬遊樂設備廠智崴資訊，擔任起產業引擎，曾在2010年於國內義大世界建立成功典範，打造出全台第一座飛行劇院。近年來，積極拓展全世界銷售與佈點，進軍國際一級主題樂園。此外，與兔將、奇銳、繪聖、西基、砌禾、酷奇思數位園等電腦動畫內容供應商形成策略聯盟，將娛樂設備結合數位多媒體內容，一起搶攻全球電腦動畫結合體感設備新契機。
智崴資訊表示，此次將子公司智崴全球從台北遷入高雄軟體園區，該公司資本額約3億元，期盼將母公司智崴生產體感遊樂設備海外成功客戶的經營模式(例如：飛越加拿大及富士飛行社等)複製回我國及世界各國，經營自營點開發並創造文創產業穩定的獲利模式，實現穩定獲利之來源。
本次通過之投資案尚包含台新銀行及台灣多媒體2家企業，台新銀行投資新臺幣3,824萬元，進駐高雄軟體園區設立分行，以強化園區金融服務；台灣多媒體傳播事業有限公司則投資新臺幣1,200萬元，進駐臺中軟體園區，主要從事多媒體影音業務，預計遷入臺中軟體園區後，將積極投入影音工程之設計、研發，以提升專業技術，開拓市場通路。
本案發言人：趙建民 副處長
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