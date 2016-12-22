【大成報記者吉雄世╱高雄報導】經濟部加工出口區管理處（加工處）於22日召開入區投資審查會，核准通過智崴全球股份有限公司、台新銀行、台灣多媒體等3家公司投資案。其中智崴全球為國內最大體感模擬遊樂設備廠智崴資訊科技的子公司，進駐高雄軟體園區，負責自營據點開發與經營業務。加工處表示，國內最大體感模擬遊樂設備廠智崴資訊，擔任起產業引擎，曾在2010年於國內義大世界建立成功典範，打造出全台第一座飛行劇院。近年來，積極拓展全世界銷售與佈點，進軍國際一級主題樂園。此外，與兔將、奇銳、繪聖、西基、砌禾、酷奇思數位園等電腦動畫內容供應商形成策略聯盟，將娛樂設備結合數位多媒體內容，一起搶攻全球電腦動畫結合體感設備新契機。智崴資訊表示，此次將子公司智崴全球從台北遷入高雄軟體園區，該公司資本額約3億元，期盼將母公司智崴生產體感遊樂設備海外成功客戶的經營模式(例如：飛越加拿大及富士飛行社等)複製回我國及世界各國，經營自營點開發並創造文創產業穩定的獲利模式，實現穩定獲利之來源。本次通過之投資案尚包含台新銀行及台灣多媒體2家企業，台新銀行投資新臺幣3,824萬元，進駐高雄軟體園區設立分行，以強化園區金融服務；台灣多媒體傳播事業有限公司則投資新臺幣1,200萬元，進駐臺中軟體園區，主要從事多媒體影音業務，預計遷入臺中軟體園區後，將積極投入影音工程之設計、研發，以提升專業技術，開拓市場通路。本案發言人：趙建民 副處長