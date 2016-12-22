北市：柯文哲上任後 減債近300億元中央社 (2016-12-22 18:14)
（中央社記者劉建邦台北2016年12月22日電）台北市財政局今天說，市長柯文哲上任後，北市債務未償餘額從新台幣1468億餘元下降至1302億餘元，今年持續減債，未償餘額降至1186億餘元，人均負債由5.4萬元降至4.4萬元。
財政局說，多年來加強債務控管，抑制債務成長，每年均依公共債務法規定，至少按當年度稅課收入的5%編列債務還本數，而公共債務法從民國103年修正施行後，更積極依修正後規定，運用年度歲入超收財源增加債務還本。
財政局表示，在104年部分，執行66億元債務還本預算，以及運用歲入超收資金淨增加債務還本100億元，共減債166億元。
財政局說，北市債務未償餘額實際數，從柯文哲在103年底上任時的1468億餘元，下降至1302億餘元，今年持續減債，除執行債務還本預算66億元外，再以遺贈稅超收財源增加債務還本50億元，債務未償餘額降至1186億餘元。
財政局表示，人均負債由柯文哲上任時的5.4萬元降至4.4萬元。
財政局強調，市府會持續積極運用各項財務策略，提升債務管理效能，嚴格控管年度舉債金額，並致力開源節流，加速還本，以降低債務數額。
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