（中央社記者鄭景雯、陳渝涵台北22日電）藝人鄭秀文攜手張孝全演浪漫喜劇「合約男女」，前往法國拍片，她上傳兩人在巴黎鐵塔留影，寫下「愛情像神偷，悄悄出手」，隱約透露與許志安結婚3年的喜悅。



香港藝人鄭秀文被譽為「愛情喜劇女王」，演過不少膾炙人口浪漫愛情片，過去與劉德華、梁朝偉等人談情說愛，這回首度與台灣演員張孝全合作，在電影「合約男女」上演霸氣總裁對上市井小民、不打不相識的愛情，並顛覆戲劇老梗，盛氣凌人的總裁正是由鄭秀文演出。



鄭秀文飾演的女總裁對愛情感到絕望，認為只有對孩子的感情才是永恆，於是決定借精生子。張孝全飾演使命必達的快遞員，巧合成為她借精對象，面對鄭秀文霸道氣勢，man味十足的張孝全也得俯首稱臣、乖乖簽下「精主合約」。



電影將在明年情人節上映，劇組特地前往花都取景，兩人在巴黎鐵塔前留影，鄭秀文一改戲中形象，開心擺出小鳥依人模樣，靠在張孝全肩上，她將照片上傳臉書，寫下「愛情像神偷，悄悄的出手」，隱約流露與許志安愛情長跑、剛甜蜜完婚3年的喜悅。



談及張孝全，鄭秀文笑說，「他是我很想有機會合作的演員」，兩人在電影海報中分別頭戴耶誕帽與馴鹿角，十分應景。1051222