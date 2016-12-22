澎湖冬天不上班旅行節 23日點燈展開中央社 (2016-12-22 18:15)
（中央社澎湖縣22日電）「澎湖冬天不上班旅行節」系列活動，明晚由耶誕節點燈拉開序幕，不僅要讓澎湖亮起來，也要動起來，歡迎各地的遊客趁著這個季節到澎湖來玩。
明晚的耶誕夜，澎湖縣長陳光復特別為高聳在縣府前的聖誕樹點燈，五彩繽紛的光閃爍，增添耶誕節的歡樂氣氛。
澎湖「傳愛點燈聖誕樹、澎湖亮起來點燈」活動，還安排有馬公國小、惠民啟智中心、馬公浸信會與馬公幼兒園等單位的管弦樂、擊鼓與合唱舞蹈表演等。
配合聖誕樹點燈活動，民眾只要在現場捐贈1張發票，即可免費獲耶誕喜糖1份，所募集的發票，將全數捐給家扶基金會。
澎湖縣政府在冬季，推出「冬天不上班旅行節」，結合旅宿空海交通餐飲最低折扣及、軍事景點，及逆風健行活動、澎湖冬季學校等一系列遊風賞玩活動的冬天新遊程，國內三家航空公司都全力配合，來澎湖渡假說走就走，十分便利，歡迎大家蒞臨澎湖，體驗不一樣的旅遊好心情。1051222
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