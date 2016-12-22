映畫製作董事長郭建宏 當選華視總經理中央社 (2016-12-22 18:14)
（中央社記者鄭景雯台北22日電）華視今天下午舉辦第23屆第三次董事會議，決選新任總經理，映畫製作公司董事長郭建宏獲得超過半數董事支持，當選華視新任總經理。
華視今天選出新任總經理，由郭建宏獲得超過半數董事支持，出任華視總經理。
郭建宏表示，「要接下華視這個重擔，身上背負著很大的壓力與期待，與董事們達成共識，希望能幫助華視走向好的未來，帶領華視逆轉勝」。
郭建宏為台灣知名節目製作人，在台灣傳播界有「電視皇帝」之稱，曾經策畫過許多紅極一時的大型綜藝節目，與華視有超過35年的淵源，曾經幫華視製作過「鑽石舞台」、「百戰百勝」、「金曲龍虎榜」、「快樂星期天」等超過20個知名綜藝節目，締造華視綜藝王國的美名。
在戲劇節目上，郭建宏亦有相當貢獻，包括「愛」、「舊情綿綿」、「緣」、「愛上總經理」等膾炙人口的好戲，具有豐富的實務經驗，將以專業的能力帶領華視迎向嶄新的未來。1051222
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