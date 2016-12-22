合法遊藝場從事賭博電玩 澎檢警查獲中央社 (2016-12-22 18:09)
（中央社澎湖縣22日電）馬公一家電子遊藝場，以合法掩護非法，從事賭博電玩，當場被檢察官率憲警人員直搗，並查扣有賭資7萬8900元和IC板37塊，遊藝場員工與賭客共8人依法送辦。
馬公警分局調查，馬公市區這家合法的電子遊藝場機檯，從事賭博供客人把玩對賭，檢警憲等長期蒐證監控下，21日傍晚由檢察官吳巡龍親率憲警幹員持搜索票查緝，當場查扣有35部宴玩機檯，IC板37塊和賭資7萬8900元，2名員工和6名賭客依法偵辦。
警方調查發現，遊戲場提供免費飲料，並請員工負責開分、洗分和維修，賭客不玩可依機檯的分數要求兌換現金，所有賭客均矢口否認，檢方掌握違法事證明確，依法偵辦。1051222
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