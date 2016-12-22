（中央社記者唐佩君台北22日電）駐德國代表謝志偉今天表示，中國大陸威脅要把台灣外交「理光頭」，國內竟有人呼應，真正問題是不怕外面「理光頭」，只憂內部「鬼剃頭」。



聖多美普林西比昨天宣布與中華民國斷交，謝志偉今天在臉書上表示，為「聖多美」造個句告別吧：如果邦交只「聖」錢在維持，這關係能夠有「多美」？！



另外他認為，台聖斷交，中國威脅要把台灣「理光頭」，國內竟有人呼應，他的評論是不怕外面「理光頭」，只憂堶情u鬼剃頭」。



謝志偉下午接受中央社訪問時表示，中國大陸對台灣打壓以及各種威脅，從中國大陸的霸道來看屬於必然，但他擔心不是外面的打壓，而是一種對民主人權價值認同的內部分岐。



他指出，從聖國斷交事件，可看到一個嚴重問題，竟有人認定中國大陸打壓台灣，一定是台灣方面的問題，這種思維的人才真的有問題。



謝志偉說，中國大陸打壓台灣是一直存在的事實，聖國斷交可能是因為他們的貧窮而出此下策，他們沒有選擇也是他們的悲哀，但相關援助資源是否由當政者拿走，台灣也要冷靜思考對這種國家的援助作法。1051222