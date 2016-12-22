傳國旅卡得先旅遊再消費 政院：誤解中央社 (2016-12-22 18:02)
（中央社記者戴雅真台北22日電）行政院今天拍板明年元旦起採國民旅遊卡新制，一半額度8000元限用於團體旅遊，其餘可用於一般消費。網傳得先旅遊才能消費，行政院發言人徐國勇澄清是誤解，公務員可自由調配。
徐國勇下午表示，「國民旅遊卡」之所以叫「旅遊卡」不叫「購物卡」，顧名思義就是要補助旅遊，當初是因為國內經濟狀況不錯，才放鬆相關規定，逐漸衍生有購物卡性質，新制只是回歸原來用途。
他表示，考慮到公務員這幾年使用習慣，也許會造成不便，因此才規定只有一半8000元用於旅遊。
徐國勇說，對於網路謠傳要先把8000元用於旅遊，其餘才能購物，他必須澄清並沒有這回事，這是誤解，如何使用並無限制，可以自由調配。
至於公務員抱怨不能用於自由行，為何一定得用於機關的團體旅遊？
徐國勇說，也有自由行方案，只是有一點點限制，必須要參加「台灣觀巴」或「台灣好行」的旅遊產品，兩者共有100多條路線，更方便、迅速，也更平價，應足以滿足需求，兩個人就能成行，基本上就是一種自由行。
他表示，公務員若是認為這些行程還不夠好，也歡迎提出建議，供觀光局參考。1051222
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