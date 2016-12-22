



bnt新聞訊 浪漫的聖誕節即將到來，戀人們怎麼會錯過這樣一個讓感情更加堅固的絕佳機會呢。





每到此時，相信所有女性都想在男友面前展現出更加嬌美動人的形象，好讓浪漫難忘的回憶深刻在腦海，為此不妨學幾招美妝小技巧，讓自己變身魅力女友。





盡顯女性柔美的連衣裙





要想既成熟又富有女人韻味，連衣裙最適合不過了，簡約時尚的設計或是帶有蕾絲裝飾的風格都是不錯的選擇，在外搭一件色調相同的大衣，不僅清純氣息直線上升，還能展現出奧妙的性感美。





平時穿可能感覺有些負擔的華麗印花連衣裙在這樣的日子里也可以挑戰一把，絕對可以讓人眼前一亮。





自然針織毛衣





白色高領針織衣能盡展清純魅力，紅色、灰色、金色的亮點能讓看似普通的設計突顯別樣韻味，與聖誕喜慶氣息完美相融，再佩戴些與聖誕鹿鼻子或犄角色系相同的裝飾品就更完美了。





而且，白色風格能將膚色襯托的更加白皙透嫩，所以若擁有水潤凈白的肌底可令整個形象格外耀眼動人。





聖誕美妝TIP

比起華麗濃重的彩妝，更推薦簡單幹凈的清純美妝。可以多次拍打塗抹粉底產品來提高底妝貼服力，讓妝感水潤透嫩。眼妝先選用裸色眼影在整個眼皮部位自然暈染。





然後將棕色系眼影塗抹在眼尾處的三角區域，建議棕色或巧克力色。在睫毛根部輕輕描畫眼線，並塗刷睫毛膏讓睫毛更加卷翹顯眼，最後再賦予雙唇一抹水潤生機即可。對於幹凈肌底和自然眼妝來說，粉嫩唇妝再適合不過了，記住要選擇水潤有光澤的產品。





幾款單品讓你浪漫過聖誕

1. (株)紐途麗愛我可樂亮TIME（NEWTREE EverCollagen TIME）





這款產品含有低分子膠原蛋白三肽成分，可為皮膚真皮層補充足量的水分和彈力，並修複受到紫外線損害的皮膚。藥丸狀的(株)紐途麗愛我可樂亮UV Care（NEWTREE EverCollagen UV Care）為同系列產品，可根據喜好進行選擇。





2. 菲詩小鋪（THE FACE SHOP）INKGEL PENCIL EYELINER





這款啫喱質地自動旋轉式眼線筆觸感柔和，上色如墨水般鮮艷清晰。接觸肌膚後能絲滑塗抹開的柔軟質地可打造出精致的眼妝。





3. 嬌蘭（GUERLAIN）LINGERIE DE PEAU FOUNDATION





這款粉底如絲絨般輕薄的質地沒有絲毫厚重感，觸感就仿佛肌膚沒有塗抹任何產品一般清爽細膩。貼服性很出色，可持久保持水潤底妝，不易脫妝。





4. 雅詩蘭黛傾慕唇膏魅色系列#280（Estee Lauder Envy Rouge）





這款口紅擁有濃郁的色感與絲滑質地，能將妝容襯托得更加靚麗，清晰閃亮的色澤可幫助打造出耀眼明媚的妝容。Jeong Ah Young 馬義涵/文 (株)紐途麗(上海)，THE FACE SHOP 菲詩小鋪，GUERLAIN 嬌蘭，Estee Lauder 雅詩蘭黛，bnt新聞DB/圖

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