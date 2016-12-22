







bnt新聞訊 明星們的機場時尚是學習妝扮的教科書。今年冬天的關鍵詞是什麼呢？一個詞概括就是“曲線美”。





在風格、長短多樣的冬季外套與褲子或是短裙的搭配中，明星們死守的就是柔滑的腿部曲線。想要衣服穿得美，快塑造美腿曲線吧。





▶宣美緊身褲vs秀英喇叭褲





Wonder Girls宣美以一身黑紅組合現身機場，呈現出強烈的視覺效果。遮蓋住了臀圍線的黑色羊羔皮材質外套和腿部線條清晰可見的緊身皮褲搭配，帥氣嫵媚。





這身搭配的重點在於讓身材看起來臃腫的冬季寬外套，既穿出了風格，又襯托出了纖細的美腿，“強弱”調節恰到好處。同時，也兼顧了保暖。





而少女時代成員秀英的機場時尚風格則與宣美相反，吸引了大眾的視線。她將短款的外套和喇叭牛仔褲組合，融入多種時尚元素。





喇叭褲大腿處緊貼，腳踝處褲筒寬大，上緊下寬，呈喇叭狀。流暢的大腿曲線得以突顯，且能讓雙腿看起來纖細。





▶太妍短裙





少女時代太妍的時尚選擇更加果敢，她沒有通過褲子展現腿部線條，而是果斷選擇短裙，直接露出一雙玉腿，為寒冬增添了一道靚麗風景。





她和宣美一樣都外搭了一件過臀的羊羔皮材質外套，內搭一件黑色連衣裙。盡管是一身黑色搭配，卻絲毫不覺沈悶，原因就是格外吸睛的一雙纖細白皙美腿。





▶每天只需6分鐘 曲線盡顯





想擁有能完美演繹冬季風格的曲線美，每天只需花費六分鐘。





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