記者李梅金／台中報導

台中市長林佳龍就職2周年，展望未來2年任期，林佳龍表示，市民最常抱怨的交通、治安，他列為施政重點，其中治安已有顯著進步，而交通需要更多時間建設完成，市府會與中央共同努力，讓市民更有感；另外，針對市民重視的環境及空氣品質問題，林佳龍說市府也視為首務，持續全面協調中央、企業致力改善。

台中市政府團隊就職2周年，今日舉行「大台中、進步中」記者會，由林佳龍報告施政2年的具體成果；會後媒體詢問林市長目前最有感的施政是什麼？林市長表示，市民有感的是舊城區再生，許多民眾紛紛說柳川變得更漂亮了，中區有許多文創旅店進駐，老舊閒置大樓也換上新面貌，一步步正在改變中。

林佳龍表示，市民生活品質的提升，已反映在治安、舊城再生與城鄉差距縮小這些面向；但許多大型建設，大約還需要2年成果才會慢慢顯現，大的改造工程涉及都市計畫調整，目前台中市區域計畫已經進到內政部進行審查，推動「大台中123」政策才有法源，接下來將逐步落實。

針對市民過去較常抱怨的治安及交通，林佳龍說明，經過2年努力，治安已經穩定；也有6成民眾認為交通已有改善，市府對交通改善已有完善規畫，然而需要持續的經費與執行時間，現在市府正展開「交通大作戰」，這將是未來施政重點。

官員

林佳龍更提到，環保的問題，尤其是空汙、水、廢棄物處理等，更是施政重點；他表示，現代人不再只重視經濟發展，對於環保也是愈來愈重視，市府做了許多努力，也勇於承擔面對所有問題，雖然常「撈過界」介入中央管轄範圍，像是與台電協調火力發電廠降載、制定生煤自治條例等，但已促使中央政府重視，企業也願意與市府配合。

林佳龍表示，在2018花博、2019東亞青奧後，期待透過都市計畫，打造花園城市與運動城市，讓台中成為名實相符的「中都」，是北中南三核心中的「中核心」，共同帶動周邊區域發展，提升台灣的國際競爭力。

媒體也關切台中市與國際城市的交流規劃。林佳龍表示，目前將國際交流範圍鎖定在台中飛行距離5小時內的城市，包含日、韓、港、澳、東南亞國家等，雖然沒有正式邦交，但是城市間的交流更加務實。

至於中國大陸，林佳龍表示，他認為交流不要設限，只要可以擱置差異，在對等互惠的前提下，台中市樂意推動兩岸交流，近期交流最明顯的表現在籌辦2019東亞青奧，與中國奧會有不少接觸，日前也前往北京爭取支持增加自由車、輕艇項目，這些交流淡化了主權國家爭論，對方也保留一定管道溝通，可更務實看待。