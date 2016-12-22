記者鄭永德／台南報導

今年2月份成立嘉義新港奉天宮金虎爺會台南分會，屆年關將至，發起關懷收入、家境不符低收資格但有實際受助需求的邊緣戶，22日與議員曾順良服務處所屬良友會，共同捐贈兩百份生活物資，用行動關懷弱勢，幫助未受政府補助的200位邊緣戶家庭，會長曾信凱是市議員曾順良的兒子，父子倆長期關懷弱勢，受助戶粉表：「足感心」。

嘉義新港奉天宮有個金虎爺會，該會台南分會今年二月在崇善路成立，會長曾信凱表示，之前廟方每年定期辦普度、祭拜神明時，拜過的各種食物、生活物資，都會轉由廟方濟助嘉義地方弱勢居民；今年台南分會特地把100份供品物資帶回台南分送給地方無法得到政府補助的邊緣戶。

每逢年關，不少愛心人士或社團都會捐贈物資予列冊低收入戶，但對於這些實際上有受助需求，卻礙於部分資格不符的弱勢家庭來說，卻較少受到關愛。曾信凱透過周邊數里與公所列出有需求的邊緣戶名單，當作這次關懷對象。

由於陸續有接近兩百個邊緣戶列入名單，良友會特別加碼再捐一百份，昨日於曾順良辦公處進行發放。現場有媽媽帶著小孩來領取，也有阿公帶孫子來搬物資，不斷向曾順良與曾信凱道謝，直呼揪感心。

民間流傳「囝仔歹么飼，抱去拜虎爺就無代誌」，虎爺相傳可以為主家叼回錢寶，故也有許多做生意的信徒恭請虎爺作為家神。虎爺可保行車平安，所以許多開車的人也都會請小尊虎爺供奉於車上。