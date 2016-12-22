記者鄭永德／台南報導

臺南市環保局22日舉辦環保績優單位頒獎典禮，由市長賴清德和環保局副局長林健三，頒發獎座給獲獎單位，感謝各單位、企業及市民配合市府的空氣污染管制政策，以建構臺南亮麗晴空之願景，也期望更多的單位參與、落實，一起為共同生活的土地盡一份心力。

環保局表示，本次表揚項目包含優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車自主管理績優單位、環保友善加油站、績優綠色採購企業、績優洗掃認養企業、優良空品淨化區及優良公廁等8大獎項，67個單位、企業獲獎。

賴清德指出，今年參與優良環保績優單位考核的單位及企業相當多，能夠從眾多競爭對手中脫穎而出，相當不容易。以營建工地為例，競爭的單位多達9,500個，除了施工的防制設備齊全，工地周遭綠美化也都做得非常確實，才能獲得環保優良營建工地獎。

環保局表示，南市目前有227個空氣品質淨化區，是全國數量第二多，這些基地種滿了樹木與花草，是重要的都市之肺角色，感謝默默付出的社區志工投入認養維護淨化區將植物照顧綠意盎然，提供市民優質環境。