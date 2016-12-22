新店國小校園心新聞徵件 「蚓菜共生的秘密」獲選優勝台灣好新聞報 (2016-12-22 16:46)
記者張雯琪 楊邦友／新北報導
由大新店有線電視與新店國小共同舉辦的小記者大視界『校園心新聞』徵件活動，12月22日上午在新店國小乃翁館舉行頒獎典禮。校園心新聞徵件活動已經邁入第二年，獲得學生熱烈迴響，今年參賽件數共有27件。大新店有線電視總經理王顯生表示，從暑假期間的小記者營一直到校園心新聞徵件，小朋友們除了學習到了新聞製作採訪技巧、也自己實際體驗完成作品，優異的表現令人刮目相看。
校園心新聞徵件總共選出10件入選作品，以及兩件優勝、五件佳作、三件最佳學習獎，同時還透過全校師生票選出一件最佳人氣獎。
今年的優勝作品，是由六年四班林明誼、馬廷柔所製作的蚓菜共生的秘密、還有三年二班林智娟、任家瑩、李嫻雅所製作的空中自然園區獲得。兩件作品都是以學校的空中菜園為主題，正好與近來最夯的食安與環保議題相契合，因此獲得評審團青睞。
而新店國小也特別頒發了感謝狀，感謝大新店有線電視培訓媒體人才的用心，讓新店國小的學童有滿滿的收穫。
大新店有線電視期盼，透過校園心新聞徵件活動，能夠激勵學生從小而大關心自己生活周遭的人事物，近而發揮在課業之餘的無窮潛能。
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