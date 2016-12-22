記者張朝福／嘉義報導

北鎮派出所日前接獲民眾報案稱，轄區北興街上有位疑似迷路老人，警方到場後發現有1老翁神情疲憊獨自坐在路旁，經詢問老翁無法說出姓名、出生年月日等相關資料，且身上亦無攜帶任何證件，只能勉強說出自己是住在本市大同路附近，經聯絡當地里長協助，終於平安的將老翁護送返家。

北鎮派出所日前接獲民眾報案，在轄區北興街上發現有1疑似迷途老人坐在路旁，值班員警立即通報線上巡邏警力迅速到場，巡邏人員到達後發現該疑似迷途老人獨自坐在路旁休息，經上前詢問老翁無法得知姓名、住處等資料只能勉強說出自己是住在本市大同路附近，且身上亦無攜帶任何證件，巡邏人員在處理過程中得知，老翁於當日中午吃完午餐後出門散步，不知何故沿玉山路行走卻迷失了方向，找不到返家的路，不斷在北興街附近徘徊，直到當天下午14時許，因身體疲累而在路旁稍作休息，直到被附近熱心民眾發現怎老翁一直在北興街路段繞圈圈，才通知警方到場處理。

機警的員警初步研判老翁應是居住在本市玉山路附近，經透過當地派出所連絡上老翁住處里長協助，終於平安的將老翁送回家，家屬於見到警方將老翁載回，頓時愣了一下，經警方告知事發經過交由家人照料，老翁家屬特別感謝警方的熱心幫助，對警方的熱心為民服務讚譽有加並且不斷地向警方致謝。

嘉義市政府警察局第一分局分局長周冠輝表示，為民服務是警方目前積極推動之目標，在民眾有困難時警察會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的用心和愛心，也在此呼籲家中有長輩之民眾應該給予適時的關心，如有較年長者外出未歸的情形，能立即與就近之派出所聯繫，警方也一定會盡全力關心協助。