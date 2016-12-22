政治中心／綜合報導

非洲國家聖多美普林西比21日突然宣布與我國斷交，結束與台灣長達 19年的邦交關係。外交部長李大維坦承，斷交主因，是因為聖國最近財務缺口非常大，他們要求台灣提供「天文數字」的金援，但遭我方拒絕，聖國因而轉與中國建交。許多台灣人一輩子都沒聽過「聖多美普林西比」這個國家，直到宣布與我國斷交，民眾才開始好奇詢問，「這個國家在哪裡」？「台灣曾經幫這個國家做了甚麼建設」？最讓人訝異的是，聖國當地唯一一條環島道路，竟是以台灣前陳水扁所命名，被稱為「陳水扁大道」。

聖多美普林西比民主共和國，位西非洲幾內亞灣之大西洋島國，由聖多美島、普林西比島和附近一些礁、嶼組成，面積1001平方公里，是非洲第二小國，人口約19萬，這裡曾經是世界最大的可可產地，與大西洋奴隸交易中心。首都位於聖多美，原為葡萄牙殖民地，1975年7月12日脫離葡萄牙獨立，成立民主共和國，主要語言為葡萄牙語。

聖國是世界上最低度開發國家之一，沒有自來水、沒有下水道，甚至連廁所都很少。外交部指出，自1997年5月與聖多美普林西比民主共和國建交以來，台灣積極協助聖國推動國家發展建設，雙邊合作範圍包括公衛醫療、農業、基礎建設、能源、教育等領域，特別是抗瘧防治計畫，我國駐聖瘧疾防治顧問團成功將聖國瘧疾發生率自2003年50%降至2015年1.01%，世界衛生組織並於2013年宣布聖國已進入瘧疾根除前期，成果有目共睹。

根據《民報》報導，台灣目前在聖多美普林西比有一館、三團、一公司，包括大使館、技術團、醫療團、防瘧團及電力公司。報導指出，聖國近3成的地方連路都沒有，當地目前僅有一條的環島道路，而這條道路是台灣陳水扁總統時代替該國建造完成，被稱為「陳水扁大道」，道路開通後，聖國人民還揮著青天白日滿地紅的國旗向台灣表達感謝，但這條大道也僅開通了全島75%。