彰銀案訴訟中 林全挺公股爭取經營權中央社 (2016-12-22 17:54)
（中央社記者蔡怡杼台北2016年12月22日電）彰化銀行明年董監改選，行政院長林全強調，彰銀案是經營權之爭，不涉及合併，且在彰銀訴訟案沒有告一段落前，支持公股爭取彰銀經營權。
台灣金融服務業聯合總會今天舉辦「院長與金融產業座談會」，出席人員除金總理事長施俊吉、各金融業公會理事長暨週邊單位董事長或總經理外，林全暨相關部會首長皆受邀出席與會。
對於彰銀案，林全會前受訪時回應，外界存有很多誤解，之所以不願多講，就是擔心外界會有很多推測。
林全強調，彰銀案是經營權之爭，不是合併的問題，不管經營權最後誰來主導，都沒有彰銀合併的問題。
至於公股是否要爭取彰銀經營權，林全表示，這是政策性問題、政府尊重前政府的做法，也就是，公股要爭取經營權，畢竟彰銀案目前還在訴訟中，在訴訟尚未告一段落前，政府不便於改變立場，也不願意討論立場是否要改變。
林全說，公股若要爭取彰銀經營權，這涉及到執行問題，而政府過去在執行上確實有被批評，遭點名以公權力徵求委託書，被民間嚴重詬病。
林全重申，公權力不介入商銀經營權之爭，但不代表公股不能夠決定要不要爭取彰銀經營權，如果要就按一般市場原則，可由大股東在外徵求委託書。
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