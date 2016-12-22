前洋基左投井川慶 獨立聯盟當練習生中央社 (2016-12-22 17:38)
（中央社記者林宏翰台北22日綜合報導）美日職棒生涯累計95勝，37歲的前紐約洋基隊左投井川慶轉戰日本獨立聯盟，以練習生的身分加入兵庫藍砂隊。
日本媒體報導，井川慶穿上29號球衣，但練習生非正式球員，沒有簽約金也無年薪。
井川慶是1998年日本職棒阪神虎選秀第2指名，在2003年20勝5敗，獲得投手最高榮譽「澤村賞」。2007年井川慶轉戰紐約洋基，與台灣好手王建民當隊友。
井川慶在阪神連5年戰績13勝以上，以5年2000萬美元的合約加盟洋基，但在美國大聯盟只留下2個球季，累計2勝4敗、防禦率6.66的黯淡成績。
井川慶在小聯盟沉潛3年之後，2012年回到日本加入歐力士猛牛，身手已經不如當年，2015年遭到釋出。1051222
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】絕對熾熱 手鍊-大
- NEW BALANCE (男) 紐巴倫 越野跑鞋 黑-MT610GX4
- 三菱變頻冷暖空調3-4坪MSZ/MUZ-FH25NA_含運送到府+標準安裝
- 105年中華郵政營運職、專業職一（會計學）密集班（含題庫班
- MARC BY MARC JACOBS 太陽眼鏡 (黑色)
- 掌廚【RIKEN】理研LO-28CM平底鍋+LO-24CM雙柄鍋
- 【契斯特】精細純棉京都日式床墊-單人加大3.5尺-美國國旗
- LV Q12M00 TAMBOUR LOVELY系列刻度鑲鑽原花壓紋錶帶精鋼女
- 【蓓昂斯】護色三入組_沙龍PRO專業修護出色洗髮精_專業老師
- 105年調查局特考四等（電子科學組）密集班DVD函授課程
麥蒂進名人堂候選直呼不可思議：心臟受不了！【北京新浪網】
皇馬失意巨星最大買家浮現 轉會費不低於7000萬【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
鐵三打腿有多重要？ 中國兩屆奧運女鐵人為你解答【北京新浪網】
曼聯鐵主力續約兩年 力壓伊布成隊內最佳【北京新浪網】