（中央社記者林宏翰台北22日綜合報導）美日職棒生涯累計95勝，37歲的前紐約洋基隊左投井川慶轉戰日本獨立聯盟，以練習生的身分加入兵庫藍砂隊。



日本媒體報導，井川慶穿上29號球衣，但練習生非正式球員，沒有簽約金也無年薪。



井川慶是1998年日本職棒阪神虎選秀第2指名，在2003年20勝5敗，獲得投手最高榮譽「澤村賞」。2007年井川慶轉戰紐約洋基，與台灣好手王建民當隊友。



井川慶在阪神連5年戰績13勝以上，以5年2000萬美元的合約加盟洋基，但在美國大聯盟只留下2個球季，累計2勝4敗、防禦率6.66的黯淡成績。



井川慶在小聯盟沉潛3年之後，2012年回到日本加入歐力士猛牛，身手已經不如當年，2015年遭到釋出。1051222