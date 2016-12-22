▲太極門弟子請總統聽聽人民哀苦的心聲。（圖／翻攝自太極門氣功養生學會）

由太極門與法稅改革聯盟等15個民間團體共同發起的「法稅真改革‧良心救台灣」活動已於18、19日在凱達格蘭大道圓滿落幕，向政府發聲，期盼政府依法行政，並請國稅局撤銷所有違法稅單，還給太極門公道。

回顧凱道活動的兩天實況，上萬人參與，為數眾多的太極門弟子分別從台灣北、中、南各地扶老攜幼前來凱道，甚至從國外專程回國參與，因為105年12月19日正好是太極門蒙冤20年，這天是所有太極門弟子心中難以磨滅的傷痛。因此，在太極門冤案20年當天，太極門弟子分為七路前往總統府、行政院、監察院、立法院、司法院、考試院及財政部陳情，訴求「拒絕國家暴力」、「撤銷違法稅單」、「平反冤錯假案」。這波陳情活動已經持續發燒，深入到全國各縣市政府，相信全體公民的覺醒，一定能喚起政府機關依法行政，尊重人權。

▲12月19日是太極門蒙冤20年紀念日，長期與太極門站在一起的學者專家、各界人士與太極門弟子一起呼籲政府依法行政，尊重人權，撤銷違法稅單。（圖／翻攝自太極門氣功養生學會）

司法三審還太極門清白

「遲來的正義，非正義」這樁由刑案引起的稅案，被學者稱為稅法的228，是由政治整肅而來的假案，從85年12月19日侯寬仁檢察官出動檢警調大動作搜查太極門開始，歷經十年七個月，終於在96年7月13日三審判決無罪無稅確定，無詐欺、無漏稅、無違反稅捐稽徵法，並認定弟子的敬師禮是贈與，依法屬免稅所得，弟子之互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關。創下社會矚目案件無更審紀錄之首例。98年，所有遭羈押之無辜被告更獲得國家冤獄賠償。

監察院認定國稅局重大違法

91年監察院主動調查詳列侯寬仁八大違法要求法務部從嚴究責議處，並確定國稅局據以課稅的起訴書與證據資料存有扞格矛盾，據以提起公訴，不符證據法則。依法不能提起公訴，而侯寬仁檢察官於監察院調查過程也自承未依職責調查，這樣的起訴書依法不能作為課稅依據。而監察院更將本案列為「第三屆人權保障工作彙整報告」中之重大人權保障案件。98年監察院認定國稅局於太極門稅案之稽徵有未善盡覈實調查、核定之責；未依職權積極釐清案關所得性質，核有明顯怠失等7項重大違法。但國稅局並不理會監院之糾正，依然繼續違法開單，侯寬仁檢察官亦未有任何懲處！

立委呼籲依法行政

司法已還太極門清白，但是自始不應該開出的違法稅單，20年來持續凌遲太極門弟子。國稅局僭越一府五院，漠視國會監督，自88年起立法院總計召開數次協調會、公聽會，以及數次質詢，總計超過250位立法委員連署或公開呼籲公務員應依法行政，撤銷對太極門的違法課稅處分，但國稅局卻不依法撤銷，違背國家法治，破壞憲政體制，讓司法公信蕩然無存。

太極門刑案歷經10年7個月三審無罪無稅確定，溫耀源、趙子榮、陳惠生等14位法官，以10年3個月，總計48個庭期、9,570分鐘的時間，抽絲剝繭、明察秋毫，為民平冤，彰顯司法正義。

前高等法院法官兼庭長兼審判發言人，也是太極門刑事案件第二審審判長溫耀源出席今年聯合國人權日前夕舉辦的「以太極門案例體檢憲法及國際人權兩公約之落實研討會」，溫耀源談及當時基於無罪推定原則判定太極門無罪，對於檢察官起訴理由的詐欺，合議庭一一查明，最後判決無罪，而違反稅捐稽徵法的部分，也查明當事人收受敬師禮，沒有不正當方法逃漏稅捐，所以也判決無罪，而且也認為敬師禮是贈與。當初同時有四大宗教訴訟案，太極門案是唯一沒有經過再撤銷發回，很快就駁回檢察官上訴。

溫耀源表示，判決書已詳細論述起訴書的不可採，國稅局不依據法院三審確定的結果，卻還拿檢察官的起訴書為課稅依據，簡直匪夷所思。

訴願會及行政法院17次撤銷違法稅單

94年9月臺北高等行政法院、98年8月最高行政法院、104年3月臺北高等行政法院，104年7月最高行政法院總共四次判決撤銷違法課稅處分，這是財政部訴願會、行政法院第17次撤銷國稅局違法稅單。依照行政法院29年判字第13號判例、32年判字第18號判例「行政機關必須依照刑事判決認定之事實」，刑案既已判決確定敬師禮是贈與，弟子代辦並非營利販售，國稅局自應撤銷所有違法稅單。但國稅局從86年開單以來，仍然沒有面對自己的錯誤，更沒有遵循證據法則，撤銷違法稅單，反而是一再偽造文書，隱匿證據，提起上訴，欺騙國人，欺騙法官，製造萬年稅單，嚴重浪費司法資源及社會資源。

法稅改革與轉型正義的指標冤案

從憲法高度看太極門案件，連國小五年級的學生，就已經清楚五權分立制衡的憲政體制，也清楚五院各有職掌、各司其職，不得僭越，否則就是犯法，就是破壞國家體制。然而現實上在太極門案件裡卻見國稅局獨大，僭越一府五院，傷害國家，傷害人民，嚴重侵害人權，浪費公帑，動搖國本，造成五權失能之憲政危機。

太極門蒙難20年的詳細過程，全部收錄在由正大出版社出版的【明白 真相 始末】三本書中，日前舉辦新書發表會現場，太極門弟子親身控訴跨越三代的血淚，呼籲大家看【明白 真相 始末】，公民覺醒，關心法稅人權，保護自身權益。