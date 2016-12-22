歌后開課教烘焙 蔡健雅做甜點緊張頻尖叫NOWnews今日新聞 (2016-12-22 17:37)
為了讓婚姻平權火種不滅，阿妹、Jolin、小S等藝人輪番在「愛最大YouTube頻道」錄製影片替同志凝聚力量，這次輪到金曲歌后Tanya蔡健雅為觀眾獻上聖誕特集，祭出「聖誕甜點私備秀」，祝大家有個甜甜蜜蜜的聖誕節。
蔡健雅做甜點的功力備受JOLIN、青峰等演藝圈人士讚賞，除了出過1本專業的甜點書《Tanya的做作派》之外，2016年還遠赴巴黎自費1萬多歐元拜師學藝。Tanyaㄧ開始學甜點只是為了消除做音樂的壓力，讓自己放空，但後來發現在半夜做甜點可以達到寧靜跟療癒的效果，做完後，吃一口自己的愛心，更是能一夜好眠。
Tanya在短短5分鐘的影片教大家用7個步驟做了3種餅乾，在影片中可看出追求完美龜毛的她有點小緊張，除了不斷的小尖叫，做到後來乾脆跪在地上說自己變矮了，讓大家見到天后可愛的ㄧ面。
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