威廉逼問螢幕初吻 愷樂尷尬抖出李沛旭NOWnews今日新聞 (2016-12-22 17:40)
植劇場新生代演員許光漢、顏毓麟、葉星辰、禾語辰來到八大《娛樂百分百》，四人與主持人愷樂、威廉大談拍戲時的甘苦，過程中，愷樂口誤說禾語辰是劉容嘉的姊姊，讓一旁愛慕容嘉多年的威廉立馬糾正說：「她是容嘉的妹妹！」笑翻全場。
節目上聊到葉星辰的螢幕初吻，是獻給金鐘影帝吳慷仁，威廉就順勢問起愷樂:「妳有螢幕初吻嗎？」結果愷樂不願回應，使得威廉好奇心作祟猛追問，被逼煩的愷樂只好脫口表示：「我第一次演戲時就有螢幕初吻啊，是和李沛旭…」事實上，愷樂和李沛旭曾有過一段情，而聽聞後的威廉嚇得猛道歉：「我的錯！對不起，我開了個不好的話題」使得愷樂在喝黃蓮薑茶時，皺眉感嘆：「人生的苦比黃蓮還苦啊。」
隨後愷樂口誤說禾語辰是劉容嘉的姊姊，頓時讓愛慕容嘉多年的威廉耳朵秒豎起，立刻糾正說：「她是容嘉的妹妹啦！」最後威廉也應來賓要求，挑戰在健康步道上跳三下，過程中也不忘向禾語辰詢問:「那我跳完之後，容嘉就會回心轉意接受我嗎？」害得禾語辰尷尬回說：「我現在打給她，跟她講一下。」更多精彩內容請鎖定12月23日，晚間6點八大綜合台《娛樂百分百》。
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