諸羅山盃／大盜魯邦應援加持 新潟殺入最後四強NOWnews今日新聞 (2016-12-22 17:44)
比起國內少棒各種有趣的加油口呼，日本少棒球員的應援方式一般都是給人純粹但熱情的感覺，不過來自日本的新潟 JBC-TW代表隊，今天用新潮、動感的應援曲證明這個觀念是錯誤的，在「大盜魯邦」的加油下，他們在八強戰中以3：0擊敗IBA東西隊，順利晉級最後四強。
「今天打擊發揮得很好，總是能敲出適時的一擊，我覺得全隊都已經拚盡全力來爭取勝利了，另外場下的球員也非常賣力地幫場上選手加油，鼓勵大家繼續積極攻擊。」總教練片桐英彰表示，隊伍高昂的鬥志是獲勝的重要原因，而這得益於自己選手熱烈的加油聲。
這一屆來台的日本少棒在打擊或守備時，多是以提醒或鼓勵的方式來聲援隊友，但是新潟隊的加油口號卻是類似台灣加油應援曲的方式，用各種主題曲加之以改編的幽默加油口號，來提振球隊士氣。片桐表示，球員決定在打擊時選用的是名動畫魯邦三世的主題曲作為加油歌，並自創各種有趣的口號，希望藉由「大盜」的加持，能讓自己在壘包上無往不利。
而今天比賽的結果，新潟隊也順利的以3分之差擊敗同鄉IBA東西隊，晉級到最後的四強。他們賽後發下豪語表示，球隊「就是為了第一而來的」明天將全力爭取冠軍。
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