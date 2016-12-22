日本北部新潟縣(Niigata)今天(22日)發生大火，當局已經出動自衛隊協助控制火勢。火勢因強風助長而快速延燒，吞沒數十棟房舍，並迫使數百位民眾撤離當地。

電視台直播的空拍畫面顯示，有大量橙色火焰與濃煙從新潟縣糸魚川市(Itoigawa)商店街的多座建築物中冒出。

新潟縣政府防災局1名官員表示，新潟縣知事米山隆一(Ryuichi Yoneyama)請求軍方協助之後，部隊已經開往位於海岸的糸魚川市。

該名官員在電話中告訴法新社，「目前救火行動仍進行中。」

這名官員表示，「約有50棟房屋與大樓遭到損害。」

這場火勢是在今天早上10時28分(台灣時間9時28分)從1間中華料理店冒出，總共有17輛消防車前往滅火。

根據日本放送協會(NHK)，強風造成火勢迅速延燒。

當地1名男子向NHK表示，「火花四處飛散。」「所以遠方的大樓才會突然著火，而且規模變大。我以前從沒見過這樣的事。」

糸魚川市已向當地586名居民發出避難警告。