日新潟大火延燒 自衛隊出動滅火中央廣播電台 (2016-12-22 16:33)
日本北部新潟縣(Niigata)今天(22日)發生大火，當局已經出動自衛隊協助控制火勢。火勢因強風助長而快速延燒，吞沒數十棟房舍，並迫使數百位民眾撤離當地。
電視台直播的空拍畫面顯示，有大量橙色火焰與濃煙從新潟縣糸魚川市(Itoigawa)商店街的多座建築物中冒出。
新潟縣政府防災局1名官員表示，新潟縣知事米山隆一(Ryuichi Yoneyama)請求軍方協助之後，部隊已經開往位於海岸的糸魚川市。
該名官員在電話中告訴法新社，「目前救火行動仍進行中。」
這名官員表示，「約有50棟房屋與大樓遭到損害。」
這場火勢是在今天早上10時28分(台灣時間9時28分)從1間中華料理店冒出，總共有17輛消防車前往滅火。
根據日本放送協會(NHK)，強風造成火勢迅速延燒。
當地1名男子向NHK表示，「火花四處飛散。」「所以遠方的大樓才會突然著火，而且規模變大。我以前從沒見過這樣的事。」
糸魚川市已向當地586名居民發出避難警告。
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