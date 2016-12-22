2016冬季華語暨醫療研習活動沖繩那霸市14人參與



(中央社訊息服務20161222 17:19:10)日本沖繩那霸市醫師會及那霸看護專門學校一行14人今（22）日起至29日一連8天至元培醫事科技大學學習華語醫療用語及參訪台灣醫療院所，以利他們回到日本那霸能夠有更正確華語醫療用語，今天下午開業式，那霸12人都用中文自我介紹，都能夠介紹得讓人了解，真是獨特的開業式。



日本那霸市醫師會及那霸看護專門學校一行14人包括南部病院副院長夫人城間宇惠、浦添美和老師及醫院護理師、護理長及護理學校學生。



元培醫事科技大學副校長蔡世傑表示，主要是日本}繩豐見城市市長宜保晴毅等一行五人 7月19日至元培醫事科技大學參訪，談及台灣至此處旅遊很多，每年100萬人，有時難免發生生病等事件看醫生，卻在語言溝通上不夠精準，因此了解元培能夠協助，即予以合作首次辦理華語暨醫療研習。並安排他們在護理系協助下學習醫療用語以及參觀台灣的醫療院所等。此短短8天期望他們能夠學習到他們所要的華語。



南部病院副院長夫人城間宇惠表示，此醫療研習團很高興能夠與元培合作安排此行，讓他們能學習華語醫療用語及參觀台灣醫療院所，學習台灣醫療院所的情形，以利回日本那霸市能夠運用



接著這12位成員都以中文自我介紹，他們都能以中文表達，特別是女性中文咬字清楚，將自己介紹的很好，也知道他們很有心要學習華語醫療用語。



開幕式後即參觀校史館、藝術中心等，明天即將學習華語醫療用語等。29日結業式頒發研習証書。



訊息來源：元培醫事科技大學



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