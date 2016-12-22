新世代物聯網”霧運算”技術蓄勢待發 開放式技術框架與應用為發展關鍵 掌握產業趨勢 搶攻物聯網霧運算商機市場



(中央社訊息服務20161222 17:18:31)依據Machina Research預測， 2020年全球將有約25 Billion連網設備，包括：穿戴裝置、智慧家庭、智慧交通、智慧工廠、智慧能源與智慧城市，都將搭乘著物聯網的翅膀起飛。在巨量物聯網裝置的環境下，傳統的雲運算已無法滿足現今的需求，最新的霧運算(*註)架構應運而生，且整個生態系統及產業鏈已逐漸成形，帶來龐大的潛力商機。



為使業者能掌握新世代物聯網霧運算的發展趨勢，在經濟部技術處支持下，資策會智慧網通系統研究所(智通所)，與交通大學及開放式霧運算聯盟(大中華區)，12月21日特別舉辦「新世代物聯網霧運算技術及應用研討會暨開放式霧運算聯盟(大中華區)啟動儀式」，邀請產、學、研等各界菁英專家，分享國際大廠的佈局策略及應用趨勢，深度剖析開放式技術框架、系統平台、中介軟體與應用服務等面向的發展趨勢，企盼中小企業主們能快速瞭解物聯網霧運算技術及應用發展的精髓、及早掌握市場先機。



交通大學張懋中校長表示，霧運算技術是全球各國研究發展重點之一，為協助我國資通訊產業及雲端服務轉型，朝向高附加價值模式發展；開放式霧運算聯盟(大中華區)的啟動，將有助於建構以研發為本的創新應用生態系，企業可透過軟硬互補提升整體產品及服務軟實力。我們見到開放式霧運算架構正形成中，相關服務供應商生態圈也正在逐漸形成，正好是迎接此波物聯網霧運算架構下之全球性變革契機的最佳時機。



資策會智通所張一介副所長指出，資策會致力弭平產業技術缺口，積極發展霧運算服務平台中介軟體FCDM(Fog Computing Device Middleware)，整合相關資安技術、雲霧協作機制，同時納入霧端分散式資料架構，未來業者可以藉由此架構開發如：綠色能源管理、工廠物聯網、健康照護物聯網、智慧家庭物聯網、智慧商務與物流、室內導航定位、無人車/機等應用，並以開放API(應用程式介面)的方式，提供有意加入霧運算產業陣營之業者使用，期能加速協助國內業者搶進霧運算全球市場的商機、掌握轉型升級契機。



事實上，政府為加速產業轉型升級，推動五大創新產業，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，期達成數位國家、智慧島嶼、服務業高值化、非核家園及節能減碳的願景。未來資策會也將持續投入物聯網霧運算核心技術的建立、拓展更多應用服務，以協助國內產業取得技術突破性的進展，加速五大創新產業轉型升級，促進提升整體產業國際競爭力。



*霧運算：是一種架構，此架構基於終端裝置與近終端合作之智慧型邊緣裝置所形成；霧運算裝置可以提供大量儲存能力(並非直接儲存到雲端中心)、通訊能力(並非都直接路由通過網際網路骨幹網路)、控制、設定、測量、運算及管理。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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