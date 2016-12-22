中州樂齡大學增藝術氣息 陳正隆老師談水墨畫



(中央社訊息服務20161222 17:18:16)中州科技大學通識教育中心為增進樂齡大學學員的藝術修養，特於12月19日邀請現代水墨畫家陳正隆老師蒞校演講，講題為「水墨之間•照見本心」。陳老師以「水份、速度、力度」六字訣，示範水墨畫法技法，鼓勵學員靜觀寫生對象，用心體會，大膽下筆，畫出意境，並將學員成品稍加修飾勾勒，成為一幅幅精緻畫作。陳老師對學員的表現相當驚豔，覺得多人具有繪畫天分，可朝此發展。學員也相當滿意自己首次的水墨畫作，紛紛表示要多上這種習作的藝術課程。



陳正隆老師為當代著名水墨畫家，出生於彰化縣埔鹽鄉，他的現代水墨創作，探求人與自然的契合，追求心靈的祥和與喜樂，創作主題偏好大自然，常以荷花、竹子等入畫。在他筆下的現代水墨畫清新脫俗，善用層層墨色、礦物顏料，以水潤墨，以墨增彩，重新解讀水墨畫的意與色，具動人韻味。作品收藏於日本、北京、義大利、美國、台灣等地私人及美術館。



學員許文朗表示，寫了多年的書法，到現在80歲還不曾畫水墨畫，此次作品能得到老師的讚賞，感到意外，覺得有書法的基礎，較能掌握線條的力度方向。劉淑文也說，本來平淡的畫面，覺得少些什麼，經過老師提點數筆，立刻凸顯重點，畫作更立體有特色。呂素禎則說，一開始戰戰兢兢不敢動筆，老師代為下筆後，反而更能掌握技法，漸漸有了信心，完成屬於國畫的處女作。



通識教育中心陳盈妃主任表示，為增進高齡者的藝術修養，開啟其藝術天分，首次邀請當代畫家授課並現場指導，果真讓學員興致盎然，並對自己的畫作充滿信心，達到寓教於樂的宗旨。中州樂齡大學課程內容多元，除提供身體養生健康的知識與實作，也內化到對美學藝術的欣賞與習作，尤其重視親手實作的體驗，此次藉由繪畫，提升學員的藝術視野，陶冶其心靈層次，達到無所不美的超然境界。



訊息來源：中州科技大學



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