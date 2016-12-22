臺東縣森林公園將自106年元旦起收費 遊客享最佳旅遊品質



(中央社訊息服務20161222 17:16:14)佔地超過300公頃開闊的臺東縣森林公園，多年來不但是臺東市民眾日常運動休閒的好去處，也因為園區沒有過多的人工造景，近年來更成為觀光客到臺東必訪的景點。而公園在本次尼伯特風災開始重建過程中，為了讓園區整體清潔及維護管理品質更上層樓，臺東縣政府將於106年元旦起開始收費。



臺東縣政府為了讓民眾有一個良好的休閒運動環境，更可以在市區內飽覽自然生態與美麗風景，也增加觀光收益，臺東森林公園每年均耗資上千萬費用、三十餘名人力針對園區執行復育造林及既有設施維護管理等，而為了符合公共設施使用者付費精神，在104年底向臺東縣議會提出「臺東縣森林公園管理自治條例」，並經該次議會定期會審查通過。



自治條例經縣議會審查通過後，原訂105年7月規劃開始收費，然恰巧又遇上強颱尼伯特重創臺東，森林公園園區內樹木折損、倒伏超過10萬棵，在救災、搶救林木、保障遊客安全的前提下，又暫緩施行。



目前臺東森林公園尼伯特災損復舊、造林植樹均已有一定進度，從9月份迄今已經種植將近5萬棵各式數種的樹苗，而且農委會也在近期同意縣府所提的園區保安林養護撥用工作，為了讓到訪的遊客能有更妥善的園區空間，也符合使用者付費的精神，縣府已經公告自106年元旦起開始收取清潔維護管理費用。



依照「臺東縣森林公園管理自治條例」規定，園區會在每天上午七點三十分到下午五點三十分（依季節調整）執行查驗票的工作，收費的方式則為全票30元、半票20元、大型車60元、小型車30元，身高120公分以下孩童以及設籍臺東、在臺東工作的民眾憑證免費。



台東縣府農業處表示，臺東縣森林公園現在已經是網路上推薦到臺東觀光旅遊必訪的景點，向觀光客收取清潔維護費用除了可以節省每年上千萬的縣庫支出外，更是為了讓園區的景觀維護可以更上層樓，加上對於縣內設籍或工作的民眾不收費，也不會影響縣民的使用權益，絕對是個持續推動森林公園永續經營發展的好措施。











訊息來源：台東縣政府



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