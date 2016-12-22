2016 IIP第十二屆國際傑出發明家獎 慈濟科技大學校長羅文瑞獲特別貢獻獎



(中央社訊息服務20161222 17:14:42)2016 IIP（International Inventor Prize）第十二屆國際傑出發明家獎，頒獎肯定專利發明、且曾於國際發明展或全國性創意發明相關競賽表現傑出者。受獎名單包括美國、烏克蘭、香港、印尼、韓國等學術或產業界的專家學者。特別的是，慈濟科技大學校長羅文瑞，積極推動研究、產學合作與三創（創業、創意、創新）領域，榮獲「特別貢獻獎」。



慈濟科技大學校長羅文瑞表示，創新並不是天馬行空的發想，而是鼓勵學生從臨床實習或職場實務中，主動發掘問題，進而構思如何解決，再結合多功能應用概念，才能符合業界需求，更深受國際發明展評審青睞。就像安剖折斷器，不但獲得技術授權金100萬元，如今已經商品化，更贏得各醫院良好口碑。



目前，慈濟科技大學共組成27隊師生研發團隊，申請專利共45件，鼓勵校內舉辦創新發明展，讓學生相互激盪、展現創意，拓展學習經驗與團隊合作，更透過授權技轉、技轉作品與專利作品，獲得無數佳績，也建構了東部唯一的創客空間。



從2014年起，慈濟科技大學連續三年在馬來西亞ITEX國際發明創新科技展，共拿下六金四銀三特別獎；2016韓國首爾國際發明展，榮獲一金三銀一銅；2016年台北國際發明展暨技術交易展，榮獲一金三銅。2015第30屆美國匹茲堡INPEX國際發明展，榮獲二金二銀一特別獎；2015韓國Wic發明展，榮獲一金；第二屆KIDE高雄國際發明展，也獲得二金一銅；2015第三屆國際醫學影像技能競賽一銀一銅，創新能力可見一斑。



2005年起，台灣國際發明得獎協會舉辦「台灣傑出發明家博學士」甄選，獲得發明界熱烈迴響，不但是台灣發明界首創，也受到政府高度重視。分別有國際發明展博學博士、發明國光獎章、學術國光獎章、發明終身成就獎、最高生技大賞、名人堂、中華創新發明學會國際會士與特別貢獻獎。



訊息來源：慈濟學校財團法人慈濟科技大學



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